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Укрзализныця сократила количество поездов в РФ

Среда, 6 февраля, 2019

АО «Укрзализныця» уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба общества.

«С 5-го февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со «стремительным падением пассажиропотока между странами» – он в 2018-м году сократился на 20% по сравнению с 2017-м годом.

«С конца лета 2018-го года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ», — говорится в сообщении.

Европейская правда



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