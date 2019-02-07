Продлен запрет на продажу сельхозземель

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Согласно информации, 18-го января закон был направлен на подпись президенту, а 4-го февраля возвращен с его подписью.

Таким образом, мораторий на продажу сельско-хозяйственных земель продлен до 1-го января 2020-го года.

Как ранее сообщали СМИ, Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность. В мае ЕСПЧ постановил, что запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.