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Близ КПВВ под Донецком произошло ДТП с шестью погибшими

Вторник, 5 февраля, 2019

О страшной аварии, участниками которой стали девять человек, сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Согласно информации, сегодня утром лоб в лоб столкнулись Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, виновником назван водитель Chevrolet, который во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение.

В результате аварии Daewoo загорелся, его четыре пассажира погибли, а вот водитель остался жив. Столкновение забрало жизнь и двух пассажиров Chevrolet, которые скончались от полученных травм несколько позднее.

Также сообщается, что люди, находившиеся в Daewoo Lanos, ехали с КПВВ «Марьинка», соответственно Chevrolet Lacetti двигался в направлении блокпоста.



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