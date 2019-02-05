Близ КПВВ под Донецком произошло ДТП с шестью погибшими

О страшной аварии, участниками которой стали девять человек, сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Согласно информации, сегодня утром лоб в лоб столкнулись Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, виновником назван водитель Chevrolet, который во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение.

В результате аварии Daewoo загорелся, его четыре пассажира погибли, а вот водитель остался жив. Столкновение забрало жизнь и двух пассажиров Chevrolet, которые скончались от полученных травм несколько позднее.

Также сообщается, что люди, находившиеся в Daewoo Lanos, ехали с КПВВ «Марьинка», соответственно Chevrolet Lacetti двигался в направлении блокпоста.