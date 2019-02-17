Военкоматы в Украине реформировать пока не будут

Украинский парламент отклонил законопроект № 9285 о переименовании «военных комиссариатов» в «территориальные центры комплектования и социальной поддержки».

Документ не набрал нужного количества голосов. Политические консультации во время внепланового перерыва не исправили ситуацию.

Законопроект предусматривает изменение названия «районные/городские военные комиссариаты» на «районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки».

Фокус