Военкоматы в Украине реформировать пока не будут

Воскресенье, 17 февраля, 2019
Украинский парламент отклонил законопроект № 9285 о переименовании «военных комиссариатов» в «территориальные центры комплектования и социальной поддержки».
Документ не набрал нужного количества голосов. Политические консультации во время внепланового перерыва не исправили ситуацию.
Законопроект предусматривает изменение названия «районные/городские военные комиссариаты» на «районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки».