В этом году Украина должна выплатить внешним кредиторам около 6 млрд. долларов

Уже в мае предстоит погасить миллиард долларов по евробондам под гарантии США. Платежы МВФ превысят 1,2 млрд долларов.

В текущем году Украине предстоит выплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривен, или 6,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов Василия Шкуракова пишет УНИАН.

По его словам, предстоит в том числе погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США.

Также предстоит окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов, выпущенным в 2015 году.

Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций — около 0,8 миллиарда долларов.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре — по 500 миллионов долларов по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.

Отметим, в прошлом году госдолг Украины снижался на протяжении большинства месяцев. Но из-за нескольких крупных кредитов, полученых в конце года, вырос на 3,5 млрд долларов, а по итогам года — на 2 млрд долларов (2,6%).

Корреспондент