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Водитель, виновный в аварии, унесшей жизни шести человек, задержан

Среда, 6 февраля, 2019

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Согласно информации, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Водителя Chevrolet Lacetti задержали по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении инкриминируемого преступления, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

В сообщении уточняется, что в результате аварии и пожара, которая произошла в Daewoo Lanos, водитель и три пассажира погибли на месте. Также смертельные травмы получили двое из четырех пассажиров Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, его водитель получил незначительные травмы.

Как сообщалось ранее, вчера утром под Донецком лоб в лоб столкнулись Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti, в результате чего погибли шесть человек.



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