Владельцы «евроблях» за неделю пополнили областной бюджет на почти 2 млн. гривен

Донецкая таможня ГФС за четвертую неделю 2019 года оформила 29 автомобилей на еврономерах, благодаря чему бюджет Украины пополнился более чем на 1,9 млн. гривен, — сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Фискалы отмечают, что с начала года отслеживается тенденция постепенного роста количества оформленных транспортных средств указанной категории.

Государственная фискальная служба информирует владельцев авто на еврономерах о том, что осталось менее месяца до даты окончания льготного режима растаможивания. На Донецкой таможне ГФС действуют девять мест (таможенных постов), где можно осуществить таможенное оформление таких автомобилей.

ОстроВ