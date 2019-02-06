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Сегодня Янукович собирается выступить с реакцией на приговор суда

Среда, 6 февраля, 2019

6-го февраля беглый экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментирует приговор суда по делу о государственной измене. Об этом 5 февраля в комментарии «Громадському» заявил его адвокат Александр Горошинский.

По его словам, во время речи экс-президента «возможны сюрпризы». Само решение суда он назвал «беспределом».

Еще один адвокат Януковича, Виталий Сердюк, заявил, что защита готовит апелляционную жалобу на приговор Оболонского суда, а также жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает «Укринформ».

«Действительно, сразу после объявления приговора мы поехали к клиенту, пытались провести с ним встречу для того, чтобы согласовать позицию… Мы поехали к нему, связались с соответствующим представителем, который объяснил, что он выехал за пределы России, поскольку произошло некоторое осложнение, и он вернулся в клинику, где проводилась операция… Реакция после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем», – сказал Сердюк.

В Оболонском райсуде Киева рассматривалось дело о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны в отношении Януковича. 24-го января 2019-го года суд заочно признал Януковича виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд снял с экс-президента обвинение в умышленных действиях, направленных на изменение границ Украины.

Гордон



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