Из Горловки в Донецк добавили автобусный рейс

Об этом сообщили представители так называемого «Министерства транспорта ДНР».

Как говорится в информации, в график работы автобусного маршрута «г. Горловка (АС) г. – Донецк (АВ «Южный») внесены изменения. Теперь ежедневно, кроме субботы, добавлен дополнительный вечерний рейс со временем отправления из Горловки в 15 час., а из Донецка — в 18.30.

Подчеркивается, что «увеличение графика работы данного маршрута введено в тестовом режиме» и в случае достаточного пассажиропотока дополнительный рейс будет сохранен.