За неделю в Горловке скончались 66 человек

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 28-го января по 3-е февраля в Горловке скоропостижно скончались 66 человек, еще пять горожан покончили жизнь самоубийством, обнаружены три неопознанных трупа. Кроме того, два человека пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 312 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появилось 10 малышей — 4 мальчика и 6 девочек.