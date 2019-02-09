В Горловке у жителей находят боеприпасы и наркотики

Злоумышленники задержаны.

В Центрально-Городском районе по месту жительства 42-летнего горожанина обнаружили большое количество боеприпасов — гранаты Ф-1, РГД-5, РГО, 30-мм осколочно-фугасный зажигательный снаряд, 58 патронов калибра 7,62 мм и около 400 граммов пластида.

Затем прямо на улице был остановлен молодой человек, у которого при себе оказался пакет с канабисом. По его словам, наркотическое средство он носил для личного пользования.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки задержали сразу шесть человек, которые подозревают в совершении разбоя.