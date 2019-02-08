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Основная часть электората Донбасса зарегистрирована за линией разграничения

Пятница, 8 февраля, 2019

Из 4 млн 917 тыс. 337 избирателей Донбасса на неподконтрольной украинской власти территории зарегистрированы 55% (2 млн 727 тыс. 046 чел.). Причем в Луганской области доля электората, числящегося за линией разграничения, больше (62%), чем в Донецкой (52%).

Таковы данные анализа статистики Государственного реестра избирателей по состоянию на 31 января.

Если 2,7 млн жителей неподконтрольного Донбасса решат принять участие в выборах президента Украины, запланированных на 31 марта, то им необходимо проверить наличие себя в Госреестре избирателей и пройди процедуру смены избирательного участка для голосования.

Так, на Донетчине на 31 января зарегистрировано 3 млн 198 тыс. 583 избирателя, из них:

  • 52% (1 660 676 чел.) – на временно неподконтрольной украинской власти территории;
  • 48% (1 537 907 чел.) – на подконтрольной.

За линией разграничения находятся следующие наиболее крупные «электоральные» города:

  • Донецк – 671 396 избирателей (это 21% электората от всей области и 40% неподконтрольной территории);
  • Макеевка – 287 552 изб. (9% и 17% соответственно);
  • Горловка – 202 034 изб. (6% и 12% соответственно).

На подконтрольной территории больше всего избирателей числятся в:

  • Мариуполе – 329 379 избирателей (это 10% электората от всей области и 21% подконтрольной территории);
  • Краматорске – 149 752 изб. (5% и 10% соответственно);
  • Славянске – 88 708 изб. (3% и 6% соответственно);
  • Бахмутском районе (ранее – Артемовский) – 84 628 изб. (3% и 6% соответственно).

В Луганской области на 31 января числятся 1 млн 718 тыс. 754 избирателя, основная часть (62%) из них – на неподконтрольной территории (1 066 370 чел.).

За линией разграничения больше всего избирателей приходится на:

  • Луганск – 341 472 избирателей (это 20% электората от всей области и 32% неподконтрольной территории);
  • Хрустальный (ранее – Красный Луч) – 95 027 изб. (6% и 9% соответственно);
  • Алчевск – 83 399 изб. (5% и 8% соответственно).

На подконтрольной территории наиболее «электоральными» сейчас являются:

  • Северодонецк – 93 324 избирателей (это 5% электората от всей области и 14% подконтрольной территории);
  • Лисичанск – 88 220 изб. (5% и 14% соответственно);
  • Ровеньки – 64 203 изб. (4% и 10% соответственно);
  • Попаснянский район – 58 171 изб. (3% и 9% соответственно).

Жизнь



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