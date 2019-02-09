Под Горловкой волонтеры попали под обстрел во время раздачи гумпомощи

Жилой массив Гладосово обстреляли из миномета, когда волонтеры раздавали местным жителям гуманитарную помощь Об этом сообщил глава гуманитарной миссии Евгений Каплин.

Как отметил глава миссии, в поселке разорвалось 5 снарядов, один из них взорвался всего в нескольких десятках метров от дома, где выдавали гуманитарку:

» Снаряд упал в сотне метров от того места, где пол часа назад мирные жители получали гуманитарную помощь. Слава Богу, никто из наших сотрудников и местных жителей в этот момент не пострадал».

По его словам, волонтеры гуманитарной миссии попали под обстрел и 4-го февраля, когда доставили помощь жителям прифронтового Золотое-4. Каплин уточнил:

«Гуманитарная миссия „Пролиска“ выражает обеспокоенность эскалацией, которая в последнее время наблюдается на линии соприкосновения. Боевые действия в последнее время происходят в том числе и в дневное время суток, вблизи жилых массивов населенных пунктов, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями».

ДонПресс