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Донбасс Арена сегодня: дыры в стадионе и разбитые стекла

Воскресенье, 10 февраля, 2019

По приезду в Донецк не мог не посетить Донбасс Арену. Еще в прошлом году хотел посмотреть стадион изнутри, но тогда не успел.

В этот раз побывал на стадионе, но на поле не пустили. На ресепшине сказали, что экскурсии отменили из-за большого скопления снега на крыше. Короче, очень опасно. Снег вообще в этом году рушит все подряд. В Краматорске остановка завалилась от снега, в Ясиноватой крыша, в Горловке стены цеха. Кошмар.

С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?

На самой арене посетил музей ФК «Шахтера» и к моему удивлению увидел завоеванные командой кубки, а также главный трофей команды – Кубок УЕФА. Думал, это все давно уехало с «Шахтером».

В фан-кафе, куда зашел после музея, было немноголюдно, то есть я один и обслуживающий персонал. Развлекался там, как мог: смотрел клипы Рики Мартина и Насти Каменских, все что показывали по телеканалам. Играл в настольный футбол, правда, сам. Позже заблудился в стенах стадиона и вышел на какой-то заезд парковки что ли.

Кстати, футбол в фан-кафе все-таки показывают, но по вечерам. Вместо него, посмотрел на автографы игроков шахтера, которые остались на стенах в кафе.

В музее ФК «Шахтер» лежит книга с отзывами и пожеланиями. Так вот, почти на каждой странице посетители пишут о том, что скучают за командой и желают им побед.

Максим Копачевский, Обозреватель



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