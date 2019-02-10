Голосование внутренних переселенцев: В чем проблема?

Будущие президентские выборы имеют много аспектов, один из которых – право голоса для внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма. Право голоса последних давно уже превратилось из в общем-то стандартной демократической процедуры в один из инструментов политической борьбы.

Представители оппозиции обвиняют власти в лишении внутренних переселенцев права голосовать, тем самым выбивая из-под ног оппозиции часть электората. В общем-то, толика правды в подобном заявлении есть, но есть и другие подводные камни.

Говорить о невозможности для переселенцев голосовать будет не совсем корректно – такая возможность предоставлена отечественным законодательством и реализуется Центральной избирательной комиссией Украины с января.

Поначалу ЦИК надеялась на принятие законопроекта №6240, «лежащего» в парламенте с марта 2017 года, но в конце концов пошли по более простому пути, разрешив переселенцам менять избирательный адрес по максимально простому пути. Впрочем, последнее доступно всем жителям Украины.

Сам процесс временной смены избирательного адреса действительно не представляет из себя ничего сложного – достаточно явиться в отдел ведения реестра избирателей по месту своего фактического пребывания, имея при себе оригинал паспорта и идентификационный код налогоплательщика.

Некоторые мнительные могут прихватить с собой справку переселенца, но в перечень обязательных документов она не входит и, как показывает практика, обычно даже не спрашивается.

На месте переселенец пишет заявление на временную смену избирательного адреса согласно предоставленному стандартному образцу, или точнее ставит подпись под уже распечатанным бланком заявления, и после этого получает удостоверение о временной смене избирательного адреса.

Воспользовавшиеся данным способом реализовать право голоса в январе переселенцы тратили на всю процедуру 10-15 минут. Впрочем, не исключались и форс-мажоры, вроде «повиснувшей» программы или связи с сервером, вследствие чего получить удостоверение о временной смене избирательного адреса сразу не получалось.

Однако особых неудобств это не вызывало, поскольку само удостоверение просто отправляется письмом на почту по месту фактического проживания.

Переселенцам, которым недавно исполнилось 18 лет и для которых голосование на президентских выборах 31 марта станет первым, должны найти «поручителя», который подтвердит место проживания. Впрочем, поскольку многие из них живут с родителями, с этим особых проблем не возникнет, разве что займет дополнительно несколько минут для написания заявления-гарантии.

«Покровск – 10 минут, из документов – паспорт и справка переселенца… Сумы, все в течении 15 минут, я и муж… Киев – 20 минут на двоих… Черкассы – 13 минут и никаких очередей… Буча – 10 минут. Ирпень – 10 минут…», – подобный хронометраж времени на оформление удостоверения о временной смене избирательного адреса приводят те, кто им уже воспользовался.

Единственным неудобством процедуры единодушно все признают разве что необходимость повторного ее прохождения в случае второго тура президентских выборов, в неминуемости которого почти никто не сомневается.

Впрочем, все воспользовавшиеся своим правом на временную смену избирательного адреса сейчас, явно попали в «окно» отсутствия желающих получить соответствующее удостоверение и потому не имели проблем с очередями.

В этом смысле прогноз главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук от 23-го января о 10-15 минутах на процедуру для тех, кто воспользуется ею сейчас до возникновения предвыборных очередей, полностью подтвердился.

Однако несмотря как на теоретическую, так и практическую, во всяком случае пока, легкость процедуры временного изменения избирательного адреса, существует точка зрения о неудобстве подобного способа, поддерживаемая как общественными организациями, так и отдельными переселенцами.

29-го января общественные организации «Общественный холдинг Группа Влияния», «Центр информации о правах человека», БФ «Право на защиту», Валерия Вершинина, менеджер программы «Советник по вопросам ВПО», Stabilization Support Services, БФ «Восток SOS», «Донбасс СОС», «Крым СОС» обратились к главе ЦИК Татьяне Слипачук.

В своем обращении общественники, отмечая усилия Избиркома и лично его главы, указывают на проблемные стороны будущего голосования для переселенцев и просят либерализовать процедуру голосования, в частности:

- обеспечить возможность подачи заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса через онлайн-кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей;

- разработать механизм, который позволит избежать необходимости повторного представления заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса, по желанию избирателя (через онлайн-кабинет, через соответствующую отметку в заявлении) в случае назначения повторного голосования;

- разрешить мобильным категориям граждан не предоставлять к заявлению о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса документы, обосновывающие необходимость изменения места голосования. Сейчас эта норма почти беспрепятственно работает для избирателей, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма;

- обеспечить возможность участвовать в общегосударственных выборах гражданам Украины, которые не имеют зарегистрированного места жительства, в частности:

а) тем гражданам Украины, которые выбыли из Реестра избирателей (например, студенты, которые выписались из общежитий и не смогли вернуть предварительную регистрацию места жительства);

б) детям из числа внутренне перемещенных лиц, достигших 18 лет, которые при получении паспорта гражданина Украины не смогли зарегистрировать место проживания ни по адресу брошенного дома, ни по месту фактического проживания.

В сущности, предложения, высказываемые общественными организациями, особенно в смысле необходимости отказа от повторной процедуры представления заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса во втором туре, выглядят вполне разумно и обоснованно.

Да и возможность подачи заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса через онлайн-кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей выглядит вполне оправданной.

Действительно, пока среднее время получения удостоверения о временной смене избирательного адреса занимает 10-15 минут, но и число воспользовавшихся этим правом составляет всего 9,5 тысяч человек по данным сайта Госреестра.

По данным же Министерства социальной политики в Украине зарегистрированы 1,512 млн внутренних переселенцев. Большинство традиционно откладывает свой визит на последний момент.

Это объясняет отсутствие очередей в отделах ведения реестра и скорость оформления, приближение к выборам увеличит это число, но все же в запасе есть еще более 7 недель.

В случае же второго тура президентских выборов срок ограничится 3 неделями. То есть в случае наплыва желающих, работать отделам ведения госреестра избирателей станет куда сложнее, а срок процедуры смены избирательного адреса наверняка сдвинется в сторону увеличения.

Насколько эта процедура станет длиннее, предсказать нельзя, пока не наберется статистики из желающих проголосовать в первом туре. Впрочем, если их будет достаточно много, ЦИК может пойти навстречу общественникам.

Скептически к процедуре относятся и некоторые внутренние переселенцы, заявляющие, что сама процедура хотя и несложна для одних, других может «отсечь» от выборов.

«Я проживаю в Киево-Святошинском районе, это порядка 200 тысяч избирателей, и все они в случае чего обратятся по одному адресу — проспект Победы, 126. Мне в общем-то повезло, как и всем, кто прошел процедуру в январе – очередей не было, тем не менее меня сперва заставили сделать ксерокопию, хотя оригинал паспорта при мне.

Минус 12 гривен и 40 минут времени — пришел как раз накануне перерыва. После перерыва отдал ксерокопии и получил талон через 10 минут – и я был единственный желающий. Сказал сотруднику, что при такой скорости им будет тяжело и получил ответ, что на прошлых выборах был дурдом, а ведь не было переселенцев, не было активной застройки района и новых жильцов.

То есть сейчас да – реализовать это свое право на голосование я могу, но чем ближе к выборам, тем это будет сложнее, а что будет между первым и вторым туром выборов, я даже представить боюсь.

Плюс надо учитывать, что многие переселенцы живут не в городе, а в селах в районе. Добраться до отдела ведения реестра избирателей — время и 20 гривен на билет в одну сторону. На 2 тура выходит 80 гривен, и на ксерокопии — итого не менее 100 гривен с человека.

Деньги вроде и небольшие, но платить за право, которое тебе и так дано?» — приводит свои аргументы дончанин Сергей.

Малая статистика временно изменивших избирательный адрес пока не позволяет утверждать, чего больше в подобных мнениях – реальных неудобств для переселенцев или их нежелания голосовать.

Любопытно другое – либерализация процедуры временной смены избирательного адреса создает неплохой резерв для манипуляций на будущих выборах, причем об этом вполне официально завили в СБУ.

Так, начальник Управления СБУ в Луганской области Олег Козловский заявил о том, что злоумышленники уже разрабатывают механизм фальсификации результатов выборов с использованием голосов лиц, постоянно проживающих на временно оккупированной территории Донбасса и аннексированного РФ Крыма.

В чем конкретно будет заключаться этот механизм, и кто эти злоумышленники, силовик не объяснил, но посетовал, что этому очень способствует либерализация ЦИК процедуры изменения вынужденно перемещенными лицами избирательного адреса.

Никита Синицин, 112