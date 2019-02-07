В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали почти 350 человек

В комендантский час с 1-го по 3-е февраля задержали 347 нарушителей.

Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «в целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток».

Отмечается, что на выходных в ходе проведения отработки стражи порядка проверили более 500 увеселительных заведений.

За нарушение комендантского часа задержаны 347 человек. Составлены 90 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде. «Сотрудники ГАИ ДНР» составили 37 админпротоколов, из них 9 — за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.