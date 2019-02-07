Фронтовая Горловка: весь день гремели окраины

Горожане сообщали о боевых действиях в окрестностях города на протяжении всей среды.

В первой половине дня автоматные и пулеметные очереди фиксировались на западе и севере, кроме того в стороне Зайцево применялись гранатометы, а вскоре после полудня — в районе многострадального поселка загрохотало более тяжелым. В дальнейшем, до наступления темноты кроме перестрелок периодически «бахало» на нескольких направлениях. а вечером наиболее громко было на севере и западе Горловки.

6-го февраля по-прежнему гремели бои под Донецком (авдеевская промзона, Пески и Александровка), на мариупольском (Павлополь, Водяное, Лебединское, Ужовка и Саханка) и луганском (Новотошковское и Желобок, Крымское и Сокольники, Станица Луганская) направлениях.

При обстрелах применялись стрелковое и крупнокалиберное оружие, гранатометы и минометы, вооружение БМП, БТР,