Себя показать, врагов очернить: зачем Янукович созвал пресс-конференцию

Политологи отмечают, что излишние старания экс-президента в критике Порошенко только прибавляют нынешней власти баллов.

Адвокаты Виктора Януковича обещали, что 6-го февраля он обсудит на пресс-конференции приговор, который ему заочно вынес Оболонский районный суд Киева, намекали на некие «сюрпризы» от бывшего президента, но ничего такого не произошло.

Приговор Виктор Федорович упомянул, отвечая на вопрос журналиста, а свое вступительное слово посвятил критике, критике и еще раз критике нынешней власти в Украине. Собственно, сказал то же самое, что говорил на прошлых брифингах, присовокупив совет народу: принимать правильное решение на грядущих выборах. Сразу возникла интрига: была ли у пресс-конференции тайна цель?

Две новости, одна сенсация

Из новостей, которые прозвучали на пресс-конференции, можно выделить три: Янукович сообщил, что лечился за границей, рассказал, при каких обстоятельствах получил травмы на теннисном корте, и огорошил сенсацией о готовящемся покушении на Виктора Медведчука.

- У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, — сказал Янукович. — Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже.

Говоря о жизни украинцев, Янукович подчеркнуто употреблял местоимение «мы», причисляя себя не только к нации, но и к жертвам правящей силы, которая довела страну до ручки.

- Я думаю, что Янукович начал играть в политическую капитализацию, — говорит политолог Владимир Цибулько. - Есть несколько социальных исследований, которые показывают, что какое-то количество людей якобы проголосовали бы за него на выборах. Наверняка он об этом проинформирован и считает, что его мнение может иметь влияние. То есть, если скажет слово против власти, то этим поможет какой-то политической партии преодолеть проходной барьер на осенних выборах в парламент.

Конспирологическая версия

Львиная доля спичей экс-президента была посвящена его преемнику Петру Порошенко, на которого Янукович изливал желчь и гнев:

- Я знаю Порошенко давно и хорошо. Ведь он был основателем «Партии регионов». Его беда в том, что он не государственник, а бизнесмен. Отличительная черта — вранье. Он не только мне врал – всем.

Янукович обвинил Порошенко в том, что тот не хочет заканчивать войну на востоке, выполнять минские договоренности и решать вопрос обмена пленными. Украинцев он призывал никоим образом не голосовать за тех, кто сейчас при власти, а выбирать профессионалов и новые лица.

- Очевидно, что Янукович поддерживает Медведчука и его проект, но этим он оказывает медвежью услугу. Сомнительно, что у Януковича могут оставаться симпатики в Украине, если даже в Донбассе его считают ответственным за те события, которые произошли, — отмечает политолог Никита Потураев.

Но если копнуть глубже, можно попасть на другой конспирологический слой.

- Критика Януковича может оказать положительное влияние на рейтинги Порошенко, мобилизовать суверенно настроенный электорат, — предполагает политолог. – Порошенко проводит последовательную политику на разрыв Украины с Россией. И если его из Москвы порочит такая демонизированная личность, как Янукович, это только добавляет нашему президентов баллов.

Здоров и готов бороться

О том, что Янукович очень старался мазать черной краской своего главного врага, говорит и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

- Если бы Янукович желал Порошенко поражения на выборах, он должен был бы говорить о нем в позитивных тонах. Критика из уст сбежавшего президента только наращивает позитивный образ действующей власти, — отмечает политтехнолог.

Но на самом деле основная цель Януковича, по мнению Сергея Быкова, состояла не в том, чтобы кого-то поддержать или притопить, а в возвращении в публичность. Не даром он подчеркнуто игнорировал вынесенный ему заочный приговор.

- Думаю, что Янукович хотел развеять слухи о своем плачевном физическом состоянии, а такие действительно ходили, показать, что он в хорошей форме, здоров и готов бороться. Правда, в последнее время интерес к его персоне невелик, и вряд ли эта пресс-конференция может на что-то повлиять, — считает Быков.

Подвели краткие итоги пресс-конференции, длившейся полтора часа и журналисты канала 112-Украина. Вот главное (по их мнению), о чем успел рассказал экс-президент Украины.

О приговоре

«Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения КПК, и все построено на лжи и ненависти».

О Майдане и «антикризисном» договоре

Речь идет о договоре об урегулировании кризиса, подписанном 21-го февраля 2014-го года.

«Как это можно назвать? Меня обманули? Изменили? Или как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, «меня кинули как лоха»? Как?»

«Я даже не хочу думать о возможности новых Майданов. Нельзя этого допускать. Единственное, я бы хотел, чтобы правда прозвучала, до этого мы слышали только дезинформацию».

О кандидатах в президенты Украины

«Там много фамилий, которых я впервые слышу. Я не видел их программ, я их не знаю. У меня большие надежды на новые лица, на свежие лица. Это нормально».

Об обмене пленными между Украиной и Россией

«Моя точка зрения — я готов проявить такую инициативу, если меня слышит президент Порошенко. Если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос (обмена, — ред.), но по принципу «всех на всех» один раз. Не делить и считать, кто поменяет меньше, а кто больше. Это не рынок, это живые люди».

О своей жизни и проблемах

«Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола и могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет», — сказал он.

О схожести Донецка и Ростова

«Я выхожу иногда прогуляться по улице, и как будто я иду в Донецке: «Здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте». Это Ростов сегодня. Реально, куда ни глянь – там украинцы в Ростове»

О травме

«Я получил надежду, что смогу продолжить заниматься любимым видом спорта. И если все будет хорошо, может, через месяц-полтора буду на корте».

КП в Украине и 112