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Украина должна допустить наблюдателей из России на президентские выборы

Четверг, 7 февраля, 2019

Результаты выборов могут быть поставлены под сомнение, если из состава наблюдателей ОБСЕ будут исключены россияне.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — ред.) ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам», — написал он в Twitter.

Корреспондент



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