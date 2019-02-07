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Курс на членство в НАТО и ЕС теперь закреплен в Конституции

Четверг, 7 февраля, 2019

Сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о внесении изменений в Конституцию Украины касательно курса страны на членство в НАТО и Европейском Союзе.

Перед нардепами выступил президент Украины Петр Порошенко, который призвал их к единению, отметив, что «внеблоковый статус Украины не спас ее от нападения России в 2014-м году» и заявил, что двери в НАТО для нашей страны открыты.

В итоге за закрепление в Конституции стратегических направлений — интеграции Украины в НАТО и Европейских союз — проголосовали 334 народных депутата из 300 необходимых:

132 — из фракции партии Блок Петра Порошенко,

79 -  из фракции партии Народного фронта,

24 — из фракции партии Самопомощь,

20 — из фракции Радикальной партии Олега Ляшко,

19 — из фракции партии Батькивщины,

16 — из группы Воля народу,

5 — из группы партии Возрождение,

39 — внефракционных депутата.

Против — 36 парламентариев из «Оппозиционного блока» и четыре внефракционных парламентария.

Еще 16 человек участия в голосовании не приняли.

Теперь полномочия Президента, Рады и Кабмина дополняются реализацией стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО: такие изменения вносятся в статьи 85, 102 и 116 Основного закона Украины.



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