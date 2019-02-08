Фронтовая Горловка: после обеда было снова неспокойно

Горожане сообщают о продолжающихся боевых действиях.

Днем на западе сначала стало слышно автоматные и пулеметные очереди, а вскоре добавились гранатометы и минометы, причем временами огонь велся весьма интенсивно.

Ближе к вечеру стрелять начали несколько севернее, а затем эпицентр событий и вовсе сместился в район Зайцево.

Уже сегодня утром стрелковое и крупнокалиберное вооружение применялось на участке от Новгородского до шахты им.Гагарина.

В зоне обстрелов по-прежнему находятся окрестности Донецка, а также некоторых населенных пунктов на мариупольском и луганском направлениях.