Порошенко подписал Закон «О границах и перечене районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях»

Соответствующий указ №32/2019 обнародован на сайте Администрации президента.

“Согласно части второй статьи 1 Закона Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ постановляю:

1. Утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — говорится в указе президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к документу приводятся территориальные координаты меж и границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

От редакции. Среди многих населенных пунктов упоминается и Горловка (в том числе Гольмовский и Пантелеймоновка, Рясное, Озеряновка, Михайловка, Ставки, Широкая Балка, Пятихатки, Федоровка).

Прямий