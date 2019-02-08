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Порошенко подписал Закон «О границах и перечене районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях»

Пятница, 8 февраля, 2019

Соответствующий указ №32/2019 обнародован на сайте Администрации президента.

“Согласно части второй статьи 1 Закона Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ постановляю:

1. Утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — говорится в указе президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к документу приводятся территориальные координаты меж и границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

От редакции. Среди многих населенных пунктов упоминается и Горловка (в том числе Гольмовский и Пантелеймоновка, Рясное, Озеряновка, Михайловка, Ставки, Широкая Балка, Пятихатки, Федоровка).

Прямий



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