Волкер изменил мнение по российским наблюдателям

Спецпредставитель США по Украине одобрил решение Рады запретить россиянам наблюдать за выборами президента. Ранее он говорил, что Киев должен их допустить.

«Мы помним, что Россия является агрессором в Украине, таким образом опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны», — написал дипломат в Twitter.

Волкер также выразил уверенность в приверженности Украины к транспарентности и проведению свободных и честных выборов.

При этом ранее сегодня он заявил, что Украина должна допустить россиян к наблюдению за выборами.

В России, в свою очередь, запрет в очередной раз осудили.

Корреспондент