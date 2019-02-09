Регистрация кандидатов в президенты завершена. Полный список

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8-го февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44-х человек.
Последними зарегистрированными кандидатами стали Дмитрий Гнап («Сила людей») и Александр Соловьев («Разумная сила»).
До 7-го марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31-го марта, станет известным 8-го марта.
В числе кандидатов 40 мужчин и всего четыре женщины.
Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.
Полный список кандидатов в президенты Украины выглядит так:
Левый берег
В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии,
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- Балашов Геннадий, партия «5.10″
- Бессмертный Роман, самовыдвиженец
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Богословская Инна, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Бондарь Виктор, «Возрождение»
- Ващенко Александр, самовыдвиженец
- Вилкул Александр, «Оппозиционный блок — Партия мира и развития»
- Габер Николай, самовыдвиженец
- Гнап Дмитрий, «Сила людей»
- Гриценко Анатолий, партия «Гражданская позиция»
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Деревянко Юрий, «Воля»
- Добродомов Дмитрий, «Народный контроль»
- Журавлев Василий, «Стабильность»
- Зеленский Владимир, «Слуга народа»
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кармазин Юрий, самовыдвиженец
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, «Свобода»
- Кривенко Виктор, «Народный Рух Украины»
- Кривонос Сергей, «Воины АТО»
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Литвиненко Юлия, самовыдвиженка
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, «Социалистическая партия Александра Мороза»
- Мураев Евгений, партия «Наши»
- Наливайченко Валентин, партия «Общественно-политическое движение «Справедливость»
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Новак Андрей, «Патриот»
- Носенко Сергей, самовыдвиженец
- Петров Владимир, самовыдвиженец
- Порошенко Петр, самовыдвиженец
- Ригованов Руслан, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия «Самопомощь»
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Смешко Игорь, самовыдвиженец
- Соловьев Александр, «Разумная сила»
- Тарута Сергей, «Основа»
- Тимошенко Юлия, «Батькивщина»
- Тимошенко Юрий, самовыдвиженец
- Шевченко Александр, партия «Укроп»
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец.