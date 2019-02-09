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Регистрация кандидатов в президенты завершена. Полный список

Суббота, 9 февраля, 2019

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8-го февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44-х человек.

Последними зарегистрированными кандидатами стали Дмитрий Гнап («Сила людей») и Александр Соловьев («Разумная сила»).

До 7-го марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31-го марта, станет известным 8-го марта.

В числе кандидатов 40 мужчин и всего четыре женщины.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.

Полный список кандидатов в президенты Украины выглядит так:

  1. Балашов Геннадий, партия «5.10″
  2. Бессмертный Роман, самовыдвиженец
  3. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  4. Богословская Инна, самовыдвиженка
  5. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  6. Бондарь Виктор, «Возрождение»
  7. Ващенко Александр, самовыдвиженец
  8. Вилкул Александр, «Оппозиционный блок — Партия мира и развития»
  9. Габер Николай, самовыдвиженец
  10. Гнап Дмитрий, «Сила людей»
  11. Гриценко Анатолий, партия «Гражданская позиция»
  12. Данилюк Александр, самовыдвиженец
  13. Деревянко Юрий, «Воля»
  14. Добродомов Дмитрий, «Народный контроль»
  15. Журавлев Василий, «Стабильность»
  16. Зеленский Владимир, «Слуга народа»
  17. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  18. Кармазин Юрий, самовыдвиженец
  19. Кива Илья, Социалистическая партия
  20. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
  21. Кошулинский Руслан, «Свобода»
  22. Кривенко Виктор, «Народный Рух Украины»
  23. Кривонос Сергей, «Воины АТО»
  24. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  25. Литвиненко Юлия, самовыдвиженка
  26. Ляшко Олег, Радикальная партия
  27. Мороз Александр, «Социалистическая партия Александра Мороза»
  28. Мураев Евгений, партия «Наши»
  29. Наливайченко Валентин, партия «Общественно-политическое движение «Справедливость»
  30. Насиров Роман, самовыдвиженец
  31. Новак Андрей, «Патриот»
  32. Носенко Сергей, самовыдвиженец
  33. Петров Владимир, самовыдвиженец
  34. Порошенко Петр, самовыдвиженец
  35. Ригованов Руслан, самовыдвиженец
  36. Садовой Андрей, партия «Самопомощь»
  37. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  38. Смешко Игорь, самовыдвиженец
  39. Соловьев Александр, «Разумная сила»
  40. Тарута Сергей, «Основа»
  41. Тимошенко Юлия, «Батькивщина»
  42. Тимошенко Юрий, самовыдвиженец
  43. Шевченко Александр, партия «Укроп»
  44. Шевченко Игорь, самовыдвиженец.
Левый берег

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