Регистрация кандидатов в президенты завершена. Полный список

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8-го февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44-х человек.

Последними зарегистрированными кандидатами стали Дмитрий Гнап («Сила людей») и Александр Соловьев («Разумная сила»).

До 7-го марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31-го марта, станет известным 8-го марта.

В числе кандидатов 40 мужчин и всего четыре женщины.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.

Полный список кандидатов в президенты Украины выглядит так: