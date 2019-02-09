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Нацотбор на Евровидение: кто выступит 9-го февраля

Суббота, 9 февраля, 2019

Нацотбор на Евровидение-2019 пройдет в три этапа. За право представлять Украину на песенном конкурсе музыканты будут сражаться в двух полуфиналах и финале национального отбора.

9-го февраля пройдет первый полуфинал, в нем примут участие 8 групп и сольных исполнителей, и уже известно, какие композиции они представят на конкурсе.

Нацотбор на Евровидение проходит в Украине уже в 4-й раз. Определять, кто из украинских исполнителей поедет в мае в Тель-Авив на конкурс европесни, будут при помощи оценок жюри и зрительского голосования. Полуфиналы пройдут 9-го и 16-го февраля, а еще через неделю, 23-го февраля, состоится финал, где станет известно имя победителя.

Нацотбор на Евровидение-2019: правила конкурса, кто и как может стать участником

Все музыканты, которые хотят попробовать удачу на Евровидении, должны заполнить анкету для участия в конкурсе и пройти предварительный этап национального отбора. По правилам, к конкурсу допускаются участники, которым уже исполнилось 16 лет или исполнится до дня первого полуфинала.

Конкурсные композиции должны быть авторские и новые. Правила запрещают использовать в конкурсе песни, которые звучали где-либо до 1 сентября.

В январе объявляют конкурсантов, которые прошли в следующую часть состязания, а также определяется порядок их выступления в полуфиналах нацотбора.

В феврале пройдут выступления конкурсантов, вживую их можно увидеть во Дворце культуры НТУУ «КПИ», а в прямой трансляции, которая начнется в 19 час., посмотреть на каналах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ или в интернете на сайте и YouTube-канале Евровидения.

Всего в полуфиналах примут участие 16 групп и сольных исполнителей. Ведущим эфиров будет Сергей Притула, а в судейских креслах будут находиться победительница Евровидения Джамала, артист Андрей Данилко и продюсер и композитор Евгений Филатов.

Нацотбор на Евровидение-2019: порядок выступления в полуфиналах

В каждом полуфинале нацотбора выступит по 8 участников. Жюри после выступления каждого участника высказывает свое мнение о песне и постановке, а в конце происходит голосование судей и зрительское голосование и сразу же объявляют результаты.

В финал проходят по 3 участника из каждого полуфинала, набравшие наибольшее число баллов от зрителей и жюри.

В первом полуфинале 9-го февраля выступит первая восьмерка участников в таком порядке:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Политека



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