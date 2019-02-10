Фронтовая Горловка: стреляли, но без тяжелого

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.

Около полудня начали стрелять у шахты им.Гагарина, где спустя пару часов снова фиксировались перестрелки. Ближе к 17 час. автоматные и пулеметные очереди были слышны уже в районе Зайцево, а еще позднее — также у Травневого, Доломитного, на светлодарском направлении. По словам горожан, в этот вечер обошлось без тяжелых «бахов».

Под обстрелами 9-го февраля оставались окрестности Ясиноватой и Авдеевки, Спартака, аэропорта и Песок, от Чермалыка и Павлополя до Пикуз и Саханки, в районе Новотошковского и Крымского.