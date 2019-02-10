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В Украине сократилась добыча угля и уменьшились его запасы

Воскресенье, 10 февраля, 2019

Такой вывод можно сделать из данных Министерства энергетики и угольной промышленности.

Так, за минувший год уровень добычи угля составил 33,29 млн. тонн, что на 1 % больше, чем в 2017-м году. Энергетического угля было добыто на 4,9 % больше, чем годом ранее (27,48 млн. т), а вот коксующегося — на 14,6 % меньше (5,81 млн. т).

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1-е января 2019-го года на складах Минэнергоугля было накоплено 1.47 млн. т угля, что на 27,9 % меньше, чем год назад.Здесь речь идет как о запасах угля атрацитовой группы, так и об угле газовой группы.

В то же время запасы на складах ТЭС в конце недели составляли 879,9 тыс. т, что на 15 % больше, чем неделей ранее и на 40 % меньше, чем год назад, а запасы на складах теплоэлектроцентралей за неделю сократились до 259,7 тыс. тонн (на 1,3 %).



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