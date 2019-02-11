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В Донецкой области должно стать меньше районов

Понедельник, 11 февраля, 2019

В Донецкой области может измениться административно-территориальное устройство – вместо 13 районов на подконтрольной территории может появиться 4 или 5.

Чиновники обсуждают проект закона, который определит новое количество районов.

Как сообщил заместитель главы Торецкой военно-гражданской администрации Сергей Винник, на подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины могут быть созданы Краматорский, Покровский, Волновахский и Мариупольский районы. С таким предложением выступили эксперты из министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщил Винник, существует также альтернативное предложение по созданию пятого района – Бахмутского, «который объединит нынешний Бахмутский район с восточными территориями потенциального Краматорского района — Константиновку, Константиновский район и Торецк».

Как сообщил «Новостям Донбасса» советник по децентрализации Донецкого центра развития местного самоуправления Максим Ткач, над похожими вопросами работают и другие аналогичные экспертные группы. Он добавил, что согласно плану, райсоветы и райадминистрации не будут обладать теми полномочиями, которые есть у них сейчас. Поэтому дискуссия должна вестись не только о территориальном делении, но и о новых полномочиях на местах.

Он не смог дать четкий ответ о том, как децентрализация коснется неподконтрольные Украине территории Донетчины, потому что это «предмет политических переговоров» и окончательное решение в этом вопросе должно принять правительство.

Другой собеседник «Новостей Донбасса» сообщил, что властями ставится задача разработать деление на 7 районов, 3 из которых — на неподконтрольной Украине территории: Донецкий, Шахтерский и Горловский. Сейчас же их насчитывается 5.

Новости Донбасса



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