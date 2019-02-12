Три страны Европы выделят для Донбасса 14 млн. долларов

В результате конфликта в Донбассе погибли 3300 мирных граждан.

Швеция, Дания и Швейцария выделят более $14 млн. на проект «Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины».

Проект в рамках Программы ООН должен способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе. Как сообщает сайт ПРОООН, реализовать проект планируется до 2022-го года.

Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн. человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами», — сказано в сообщении.

Средства на проект выделят правительства Дании ($9,045 млн.), Швеции ($3 млн.) и Швейцарии ($2 млн.).

«Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека», — подчеркнули в организации.