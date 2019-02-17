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Состояние трех самых богатых украинцев превышает 6% ВВП страны — Всемирный банк

Воскресенье, 17 февраля, 2019

В 2017-м году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

«Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007-го года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала», — говорится в исследовании Всемирного банка.

«Если посмотреть на США — это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния», — добавил Мюллер.

По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.

Мюллер отметил, что Украина задержала проведения реформ на десятилетия и сегодня остается ряд проблем, требующих решения.

Среди факторов, ограничивающих рост Украины, вице-президент Всемирного банка назвал:

- большую закредитованность и недостаток прямых иностранных инвестиций. Унаследованный после финансовых кризисов 2009-2015 гг избыток задолженности предприятий до сих пор мешает формированию капитала. Большие дисбалансы в государственном секторе также не способствуют осуществлению капиталовложений. В течение 2008-2018 годов доля государственного долга в совокупном внутреннем кредите выросла с 3% до 40%. Доля чистых требований к центральным органам власти в ВВП выросла до 24%.

- Сильная зависимость от сырьевых рынков и ограниченная интеграция в глобальную экономику

- Позднее начало реформ, погоня за рентой (избыточными доходами) и недостаточное стремление к верховенству права.

В исследовании ВБ говорится, что поздние и неполные реформы привели к многочисленным искажениям рынка труда и создали широкие возможности для концентрации избыточных доходов.

Украине нужно провести такие приоритетные реформы:

Первая — откорректировать фискальную политику так, чтобы лучше поддерживать частный сектор. «На сегодняшний день доля государства является слишком высокой в тех секторах, где она нужна, и недостаточной — в тех секторах, где это имеет смысл», — говорится в исследовании. Стоит усовершенствовать использования объектов государственной собственности и управления ими.

Второй — улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Устранить логистические узкие места в речной и портовой инфраструктуре.

Третий — отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Четвертый — укрепить судебную систему, антикоррупционные институты и способность АМКУ выполнять законы и оптимизировать государственную поддержку предприятий для минимизации искажения конкуренции.

Экономическая правда



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