На КПВВ задержали жителя Горловки, который работал в исправительной колонии «ДНР»

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Как говорится в сообщении, в период с 2014 г. по октябрь 2018 г. 42-летний горловчанин работал в охране Никитовской исправительной колонии, но затем вышел на пенсию по выслуге лет.

Мужчина решил выехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы посетить своих родственников, но во время проверки на КПВВ в Майорске правоохранители обнаружили факты, подтверждающие его участие в НВФ, после чего он был задержан силовиками.