На пожарах в Горловке погибли два человека

8-го и 9-го февраля в Никитовском районе произошли два пожара со смертельным исходом.

Сначала возгорание произошло в одном из частных домов на ул. Полосухина. Во время ликвидации пожара были обнаружены обгоревшие останки человека, пол и анкетные данные устанавливаются.

На следующий день во время пожара в частном доме на ул.Колесовой огонь забрал жизнь еще одного горожанина -погиб мужчина 1936 г.р.

Также, 9-го февраля в Калининском районе произошло возгорание в летней кухне на ул.Слуцкого, в результате чего

отравление продуктами горения легкой степени получил мужчина 1987 г.р. На свежий воздух из задымленного помещения его вывели спасатели.