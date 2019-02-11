«Шахтер» завершил сборы и готовится к поединку с «Айнтрахтом»

В заключительном товарищеском матче в Турции горняки не смогли обыграть австрийский «Ваккер».

В конце недели «Шахтер» прилетел в Киев, где продолжил подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Заключительный спарринг в Турции, который состоялся накануне, подопечные Паулу Фонсеки выиграть не смогли — поединок с «Ваккером» завершился в ничью — 0:0.

Всего на зимних сборах «Шахтер» провел семь товарищеских матчей, а уже 14-го февраля дончане в Харькове примут «Айнтрахт» из Франкфурта.