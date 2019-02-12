Сто двадцать человек не смогли пересечь КПВВ из-за проблем с документами

Сто двадцать человек не смогли пересечь линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях за неделю из-за выявленных дефектов или отсутствия документов, — сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В течение недели в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 233 000 граждан и 27 800 транспортных средств. «Отказано в пропуске через линию соприкосновения 120 лицам в связи с дефектами в документах или отсутствием необходимого перечня документов», — говорится в сообщении.

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и 3 незаконных идентификационных документа, выданных на территории ОРДЛО.

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 10 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы, кроме этого выявлено 9 граждан Украины, нарушивших режимные правила в КПВВ.

При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 7 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

ОстроВ