Среди причин отказа — отсутствие денег для пребывания в стране.

В 2018-м году более 46 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Польшу. Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос Укринформа.

«На границе с Украиной выдано в 2018-м году более 48,7 тысяч решений об отказе во въезде, в частности 46,2 тыс. — для граждан Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной причиной отказа было отсутствие соответствующей документации, которая обосновывала бы цель и условия пребывания в РП.

Кроме того, среди причин отказа во въезде — отсутствие соответствующих финансовых ресурсов для пребывания в Польше или средств на возвращение в страну происхождения или транзита.

Левый берег