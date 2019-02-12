В Горловке создана городская федерация футбола

Об этом со ссылкой на ФК «Химик» сообщили местные интернет-издания.

Согласно информации, инициативная группа по созданию и организации работы Федерации футбола в Горловке провела 9-го февраля общее собрание, на котором и было принято решение о создании федерации.

Отмечается, что в ее состав вошли представители футбольной общественности, игроки городских команд и просто любители футбола. На встрече также присутствовали ветераны, тренеры, болельщики.

«Единогласно принято решение о создании Федерации футбола города, большинством голосов на должность президента федерации утвержден Михаил Величко. Также был утвержден ее состав, в который вошли как представители инициативной группы, так и участники собрания», — говорится в сообщении.