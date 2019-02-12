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Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Вторник, 12 февраля, 2019

Кабинет министров Украины запустил масштабную программу верификаций социальных выплат и пенсий населения, согласно которой некоторых граждан смогут лишить пенсионных выплат.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Так, лишиться пенсионных выплат граждане могут в том случае, если:

  • оформили свои выплаты по поддельным документам или документам, содержащим ошибки;
  • покинули территорию Украины (выехали за границу);
  • проживают на неподконтрольной правительству территории страны, либо имеет статус внутренне перемещенного лица, но не может его подтвердить с помощью проверки фактического места проживания на «свободной» территории.

«Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь — предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков»,— заявил чиновник.

По словам Джигира, благодаря похожему механизму верификаций в 2017-м и 2018-м году правительству удалось пресечь трату 14 млрд. гривен из государственного бюджета. Тогда проверка работала только для переселенцев, касалась она не только пенсий, но и выплат социально необеспеченным гражданам и льгот.

Как известно, в начале февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9511 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Документ был прописан и утвержден в Кабинете министров Украины.

В законопроекте предусмотрено три этапа верификации:

  • превентивная — проверка производится перед назначением социальной выплаты и пенсии;
  • текущая — проверки для тех граждан, которые считают, что получили законодательное право на соцвыплату;
  • ретроспективная — проверка осуществляется для ранее назначенных выплат.

Отмечается, что проверять будут льготы, субсидии, стипендии и другие социальные выплаты для населения, выделяемые за счет местных и государственного бюджета или Пенсионного фонда.

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