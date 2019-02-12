Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Вторник, 12 февраля, 2019
Кабинет министров Украины запустил масштабную программу верификаций социальных выплат и пенсий населения, согласно которой некоторых граждан смогут лишить пенсионных выплат.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Джигир.
Так, лишиться пенсионных выплат граждане могут в том случае, если:
«Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь — предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков»,— заявил чиновник.
По словам Джигира, благодаря похожему механизму верификаций в 2017-м и 2018-м году правительству удалось пресечь трату 14 млрд. гривен из государственного бюджета. Тогда проверка работала только для переселенцев, касалась она не только пенсий, но и выплат социально необеспеченным гражданам и льгот.
Как известно, в начале февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9511 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Документ был прописан и утвержден в Кабинете министров Украины.
В законопроекте предусмотрено три этапа верификации:
Отмечается, что проверять будут льготы, субсидии, стипендии и другие социальные выплаты для населения, выделяемые за счет местных и государственного бюджета или Пенсионного фонда.