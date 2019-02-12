Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь»

После обеда горожане начали сообщать о боях.

Начиная с 15 час. по местному времени, стрелковым и гранатометами «зашумел» юго-запад. К 17 час. неспокойно стало и на светлодарском направлении. Спустя час эпицентром событий стал север. Интенсивно стреляли в районе Гольмовского, Доломитного и Новолуганского, в результате чего поселок Доломитный остался без света — повреждена линия электропередач.

В дальнейшем, неспокойно было на всех западных окраинах и на севере Горловки.

11-го февраля по-прежнему напряженная обстановка сохранялась на севере и западе Донецка, на юге региона и на Луганщине.