«Евробляхеры» дали пенсионерам 5 млрд. грн.

Петр Порошенко заявил, что пять млрд. гривен с растаможки автомобилей с иностранной регистрацией поступили на счета Пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Речь идет о наполнении Пенсионного фонда. Уже сейчас 5 млрд. гривен поступили в Пенсионный фонд»,- цитируются в сообщении слова президента.

Порошенко отметил, что осталось 11 дней до окончания льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Подчеркивается, что средства, поступающие от растаможки авто, дадут возможность решить вопрос индексации пенсий, которые не были проиндексированы в 2015-2016 году.

Корреспондент