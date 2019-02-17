В Украине сейчас самый низкий за последние 10 лет уровень теневой экономики

В правительстве считают это критерием оценки эффективности внедрения реформ.

В Украине в январе-сентябре прошлого года Рева назвал две причины бедности украинцев Рева назвал две причины бедности украинцев уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Об этом 11 февраля сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

«Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что 32% — самый низкий уровень за последние 10 лет в расчете за период 9 месяцев каждого года. Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом», – говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря позитивным тенденциям и общей экономической стабилизации, которая, по данным ведомства, наблюдается в Украине.

Кроме того, на детенизацию повлияли усиление рыночных тенденций и постепенная оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках. Имеется в виду, в том числе, демонополизация рынков и жесткая монетарная политика Национального банка Украины для сдерживания инфляции.

Также в Минэкономразвития сообщают о сохранении благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Это подтверждается «достаточно высоким уровнем деловой активности бизнеса и улучшением ожиданий».

В то же время динамика детенизации украинской экономики сдерживается такими проблемами, как наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на востоке страны.

ТСН