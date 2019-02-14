В ОБСЕ подтвердили приверженность Минским соглашениям

Прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины возможен только в случае выполнения Минских договоренностей.

Об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает ТАСС.

«Ясно, что для достижения какого-либо прогресса применительно к кризису на Украине необходимо выполнение существующих обязательств, особенно минских соглашений», — сказал Лайчак.

По его словам, ОБСЕ уделяет первостепенное внимание событиям на Украине.

«Мы ориентируемся на население, пострадавшее от последствий конфликта по обеим сторонам линии соприкосновения», — отметил председатель ОБСЕ.

Он отметил, что на время председательства в ОБСЕ Словакия «работает над расширением безопасных зон, прогрессом по вопросу разминирования, ремонтом критически важной инфраструктуры, обменом заключенными и общим улучшением гуманитарной ситуации».

«В этом контексте мы уделяем особое внимание ситуации на контрольно-пропускных пунктах на линии соприкосновения», — подчеркнул Лайчак.

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