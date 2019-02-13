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В День святого Валентина зарегистрировать брак можно будет до полуночи

Среда, 13 февраля, 2019

В День влюбленных, 14-го февраля, регистрацию браков будут проводить до 24 час. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«Что может быть романтичней, чем бракосочетание в День всех влюбленных? Многие молодожены выбирают именно эту дату для создания своей семьи,и мы готовы предоставить им все необходимые для этого услуги без очередей и лишней бюрократии. Любите! А о документах позаботится Министерство юстиции», – отметил министр.

По словам Петренко, 14-го февраля до полуночи будут работать 94 отдела государственной регистрации актов гражданского состояния во всех областях Украины.

Кроме того, в этот день могут еще раз признаться друг другу в любви и повторно жениться. Заказать повторное бракосочетание можно в рамках проекта «Юбилейная свадьба». Услуга стоит от 176 гривен, а ее окончательная стоимость зависит от того, какими дополнительными услугами влюбленные захотят воспользоваться.

В Минюсте отметили, что в 2018 году в День святого Валентина поженились 2393 пары, при этом наибольшее количество браков зарегистрировали в Киеве – 216 пар. Услугой «Юбилейная свадьба» воспользовались в прошлом году 549 влюбленных пар.

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