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ЦИК определила округа, где не будут проводить выборы президента

Среда, 13 февраля, 2019

В целом, в Украине образовали 200 избирательных округов, среди которых и зарубежные.

Центральная избирательная комиссия утвердила перечень территориальных избирательных округов, на которых не будут проводить выборы  президента Украины, передает «Укринформ». Такие округа расположены на территории аннексированного Россией Крыма и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По словам члена ЦИК Михаила Вербинского, выборы президента не будут проводить на территории неподконтрольных территорий — Крымского полуострова и в 12 из 21 избирательных округов Донецкой области, а также в 6 из 11 округов Луганской области.

Вербинский отметил, что соответствующее решение было принято на основе указа президента Петра Порошенко от 7-го февраля. Этим документом он утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий в ОРДЛО. Также ЦИК приняла к сведению представление Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

В целом в Украине создали 200 избирательных округов, включая с зарубежными. Также создано 29 848 избирательных участков.

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