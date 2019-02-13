Фронтовая Горловка: практически весь день гремело с разных сторон

Ситуация на линии соприкосновения в окрестностях города остается сложной.

С самого утра неспокойно было на западе и юго-западе Горловки, причем временами горловчане слышали достаточно мощные «бахи». Также «шумело» светлодарское направление.

Уже после обеда периодически продолжал греметь юго-запад, запад и север (иногда все также громко), а с наступлением темноты, в основном, боевые действия велись в районе Зайцево, но на западе и юго-западе по-прежнему не стихало. Стреляли здесь и после полуночи и уже сегодня ранним утром.

Кроме того, в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили об обстреле Зайцево-Северного.

«8-го февраля с 16:08 до 16:28 из направления населенного пункта Гольмовский осуществлен обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, а именно миномета калибра 82 мм, поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области», — говорится в сообщении.

В зоне обстрелов 12-го февраля находились окрестности Донецка и близлежащих населенных пунктов — от Ясиноватой до Песок и Марьинки, Водяное и Ужовка, Широкино и Саханка — на востоке от Мариуполя, а на Луганщине бои велись в Попаснянском районе и у Станицы Луганской.

Ранее сообщалось, что вчера также была обстреляна территория насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.