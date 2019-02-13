Жительница Горловки показала цены на рынке 245-го квартала

Горловчанка побывала в районе универсама и показала ассортимент и цены местного рынка. Видео девушка опубликовала на своем YouTube-канале Анна Хрусталева.

Небольшой рынок расположен внутри жилого района, возле магазина «Фуршет» (ныне не работающего). Обычно на таких рынках продается все самое необходимое — от продуктов питания до предметов домашнего быта и одежды. Здесь можно найти товары для животных, газеты и журналы, купить домашние соленья, свежее молоко на разлив и очищенную питьевую воду, а также пополнить счет мобильного телефона.

Девушка сделала несколько снимков витрин с товаром, чтобы все желающие могли видеть ассортимент и цены.