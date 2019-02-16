В Горловке от обстрелов пряталась в ванне, а в Краматорске стала счастливой. Главное – не сдаваться

В Краматорск Татьяна Бобровская переехала из Горловки три года назад. За это время она вышла замуж, достигла спортивных успехов в пауэрлифтинге и стала «Мисс Очарование» в конкурсе красоты для женщин на колясках.

Помимо этого, Татьяна тестирует украинские города на доступность. В беседе с журналистом Инессой Куринной она рассказала, чем отличается Киев от Краматорска и почему сложно на коляске увидеть весь Львов.

Татьяна родом из Белокуракино Луганской области, которая находится в 30 км от границы с Россией. Там она родилась и там же закончила школу. До 4-го класса к ней на дом приходил преподаватель, а потом родители приобрели специально дом возле школы и девочка стала посещать занятия самостоятельно. После школы поступила на заочное отделение Луганского национального университета имени Владимира Даля (юридический факультет).

«Прятались либо в туалете, либо в ванной»

В 2012-м девушка переехала в Горловку к молодому человеку Сергею, с которым познакомилась в санатории. Два года жили душа в душу, пока на востоке Украины не начался вооруженный конфликт. В августе 2014-го они собрали самые необходимые вещи и отправились в Урзуф — переждать там недельку-две.

Жить на курорте становилось накладно, а в Горловке ситуация не изменялась в лучшую сторону. Ребята приняли решение выехать на дачу к другу, который предложил им там пожить. В дачном поселке между Дружковкой и Краматорском Бобровские провели весь сентябрь, но отсутствие теплых вещей и дефицит денег снова вернули их в Горловку.

«Зима 2015-го года была кошмарной. Мы живем в 10 минутах от центра города, на 7-м этаже. Из окна спальни было видно весь город, это было страшно. Мы терпели, никогда в подвал не спускались, поскольку он затоплен. Прятались либо в туалете, либо в ванной», — рассказывает Татьяна.

До определенного момента считалось, что район, в котором они жили - один из самым безопасных в городе. Но 14-го февраля 2015-го года надежды на безопасность не оправдались.

- Помню, что вечером 14-го февраля должно было начаться перемирие. Но незадолго до этого упал снаряд во дворе нашего дома, у нас вылетели окна в квартире. Мы даже не пытались их вставить, забили полиэтилен и все. В этот момент мы поняли, что надо что-то делать, — продолжает девушка.

«Никогда не думала, что будет все так: свадьба, платье, кафе, гости»

В поисках решения она позвонила директору Донбасского межрегионального центра профессиональной реабилитации инвалидов Светлане Фоминой, которая ранее предлагала Бобровским помощь с переездом.

Покинуть Горловку с первой попытки не удалось - у пары не было пропусков, а без них на посту выпускать отказались. Пришлось вернуться. С оформлением пропусков посодействовала тоже Фомина и уже 21-го июня 2015-го года Бобровские следовали в Краматорск, где их радушно встречала руководитель центра.

В Краматорске и произошли самые светлые события в жизни Татьяны: в 2016-м году она стала невестой, а в 2017-м году — женой.

- На Новый год Сергей сделал мне предложение. Свадьба была здесь, в Краматорске. Я никогда не думала, что будет все так: платье, кафе, гости. Поддерживали все, хотя мы все сами организовали. Думала не справлюсь и даже была паника в какие-то моменты, но теперь я этим горжусь,- признается Татьяна.

Она отмечает, что несмотря на самостоятельную организацию свадьбы, многие помогали в силу своих возможностей:

- Нам делали скидки: например, на платье и на кафе. Светлана Фомина предоставила машину, очень нам помогли военные: в ЗАГСе зал росписи на втором этаже и они нас занесли, ведь мы на колясках и гости многие тоже.

«Мечтаю за границей побывать»

В Краматорске началась и ее история любви к спорту. Сперва она успешно участвовала в гонках и даже выигрывала марафоны.

- Это не олимпийский вид спорта, а я мечтала за границей побывать. Занялась пауэрлифтингом. Это не особо затратно, у меня получалось и появился какой-то азарт. Заграничные соревнования пока в планах, нужно очень много работать. В минувшем году заняла третье место на чемпионате Украины, также в моей копилке первое место на чемпионате области, — рассказывает спортсменка.

Осенью на всеукраинских соревнованиях Татьяня Бобровская сдала норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас под руководством тренера Ивана Головенко готовится к чемпионату Украины, который будет в марте.

«Когда вам отказывают — не сдавайтесь»

На счету Татьяны не только спортивные победы. В 2016-м году она стала обладательницей титула «Мисс Очарование» на Всеукраинском конкурсе красоты девушек на колясках «Краса без обмежень».

- Естественно, мне хотелось поменять как-то жизнь. Я четыре года подряд подавала анкеты, хотела попасть на конкурс, но четыре раза меня не брали. Когда уже жила в Краматорске, в очередной раз подала анкету. И прошла отбор.

И сейчас она вправе посоветовать всем, кто желает изменить свою жизнь: «Когда вам отказывают — не сдавайтесь».

Сейчас Татьяна Бобровская не только жена, спортсменка и титулованная красавица. Она - активистка международного проекта, в рамках которого борется за доступность социальных объектов для женщин с инвалидностью.

«Когда жила в Горловке, особенно не задумывалась об этом. Но в Краматорске мы постоянно выезжаем, мониторим объекты доступности, заряжаюсь я как-то всем этим движением», — объясняет Бобровская.

Посещая тематические форумы и работая в рамках программы, она успела оценить уровень доступности многих городов Украины. И, по ее словам, Краматорск в этом плане может дать фору многим.

- Краматорск на лидирующих позициях, хотя я и не была, например, в Винница, который считается городом, доступным для жизни людей с ограниченными возможностями. В Киеве транспортом пользовалась, но там никто из водителей не помогает с пандусом. А вот у нас в Краматорске водители общественного транспорта выходят и откидывают пандус. Однако в столице практически в каждой гостинице есть номер для колясочников — это большой плюс. Во исторической части Львова нельзя достраивать, поэтому нет пандусов и в некоторые интересные места просто не попасть,- признается активистка.

Недавно с супругом они получили в Краматорске комнату в общежитии для переселенцев. Жилье адаптировано под их потребности, но, увы, на все общежитие всего две таких комнаты.

В 2019-м году Татьяна планирует сосредоточиться на спорте и осуществить свою давнюю мечту — съездить за границу. Поездив по Украине и уже прикипев душой к Краматорску, Бобровская признается, что в родных краях остались родственники, близкие люди и любимые места, по которым очень скучает. Всем, кто продолжает строить жизнь с нуля в новых городах, она с оглядкой на собственный опыт желает не терять терпение:

- Первые годы люди ничего не делали и ждали, что все наладится. Но нужно жить сейчас, а не надеждами. Все будет хорошо когда-то, а сейчас нужно двигаться дальше.

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