На КПВВ задерживали с партиями одежды и обуви, парфюмерии, удобрений и семян

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Наряды Лисичанского и Краматорского пограничных отрядов совместно с работниками ГФС на КПВВ «Марьинка», «Станица Луганская» и ближайшем от Горловки — в Майорске, пресекли четыре таких попытки. Через линию соприкосновения пытались провезти партии парфюмерии, одежды, удобрений, семян, стабилизаторов, спортивной обуви на общую сумму около 80 тысяч гривен.

Товары изъяты и переданы представителям фискальной службы для осуществления дальнейшего процессуального оформления.