Фронтовая Горловка: вечером стреляли интенсивно

На окраинах по-прежнему гремят бои.

Как уже сообщалось, ранним утром неспокойно было на западе и юго-западе города. Затем о боях жители сообщили уже ближе к вечеру. По их словам, около 17 час. «зашумел» север и северо-восток. Боевые действия на юго-западе и западе возобновились после 19 час. Все указанные направления гремели, как минимум, до полуночи.

13-го февраля продолжались бои под Ясиноватой, Авдеевкой, Спартаком, Песками, Марьинкой, Новомихайловкой, Водяным, Ужовкой, Широкино и Саханкой.