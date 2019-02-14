 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

За неделю в Украине зафиксировано две смерти от гриппа

Четверг, 14 февраля, 2019

За неделю с 4-го по 10-е февраля в Украине зафиксировано два случая смерти от гриппа, среди умерших есть несовершеннолетний. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«За отчетную неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа, что подтверждено методом ПЦР, среди них — один ребенок в возрасте до 17 лет. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 32 украинцев, в том числе пятерых детей в возрасте до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все погибшие не были вакцинированы против гриппа.

«В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, 70,6% из которых — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился», — добавили в центре.

Всего интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 тысяч населения.

«Эпидемические пороги превышены в десяти областях, а больше всего — в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение», — уточнили в центре.

ТСН



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования