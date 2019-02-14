За неделю в Украине зафиксировано две смерти от гриппа

За неделю с 4-го по 10-е февраля в Украине зафиксировано два случая смерти от гриппа, среди умерших есть несовершеннолетний. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«За отчетную неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа, что подтверждено методом ПЦР, среди них — один ребенок в возрасте до 17 лет. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 32 украинцев, в том числе пятерых детей в возрасте до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все погибшие не были вакцинированы против гриппа.

«В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, 70,6% из которых — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился», — добавили в центре.

Всего интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 тысяч населения.

«Эпидемические пороги превышены в десяти областях, а больше всего — в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение», — уточнили в центре.

ТСН