За неделю в Горловке скончались 54 человека, еще двое покончили жизнь самоубийством

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 4-го по 10-е февраля в Горловке скоропостижно скончались 54 человека, еще два горожанина покончили жизнь самоубийством.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 310 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появилось 11 малышей — 5 мальчиков и 6 девочек.